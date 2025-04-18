В Киеве мужчина подрался с военнослужащим: в ТЦК прокомментировали

В сети опубликовали видео, на котором зафиксировано видео драки между мужчиной и военнослужащим в одном из районов Киева. На событие уже отреагировали в ТЦК СП столицы.

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Сообщается, что гражданский скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Вниманию общественности и представителей медиа! В сети распространяется видео, на котором видна потасовка между военнослужащим районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева и гражданином", – говорится в сообщении.

Как отметили в ТЦК, для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, во время проверки документов мужчина вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы. Затем он достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку.

В дальнейшем была вызвана следственно-оперативная группа полиции для фиксирования случая. Однако мужчина скрылся благодаря гражданским лицам, которые препятствовали работе правоохранителей.

"Создание конфликтных ситуаций с представителями ТЦК и СП и полиции только играет на пользу врагу и помогает взрывать оборону нашего государства. Подразделения Сил обороны, выполняющие боевые задачи, требуют своевременной замены на позициях, ротациях, отдыхе и восстановлении морально-психологических и физических сил. Данное видео провокационное и направлено на дискредитацию мер мобилизационной работы, поскольку не показывает весь конфликт", – отметили в пресс-службе.

Гражданин, причастный к инциденту, подан в розыск и будет привлечен к уголовной ответственности за нападение на военнослужащего и препятствование законной деятельности ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ивано-Франковске работники ТЦК остановили для проверки документов мужчину, но тот начал агрессивно вести себя и укусил одного из военных за ногу, травмированную во время боевых действий. После этого попытался скрыться, но его остановили правоохранители.

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