В Киеве мужчина из-за обиды сжег два авто, а еще одно существенно повредил. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу. Злоумышленник из-за обиды бросил на авто соседки горящую тряпку, в результате чего машина сгорела, а также были существенно повреждены еще две, стоявшие рядом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что в Днепровском районе на улице Новаторов пылает три автомобиля.

Следователи установили, что между 41-летним киевлянином и его 44-летней соседкой возник очередной конфликт, из-за личных неприязненных отношений. Из-за давней обиды мужчина решил сжечь ее машину Chrysler.

"Злоумышленник поджег тряпку и бросил ее на авто соседки, а когда пламя начало разгораться – пошел домой. В результате возгорания транспортное средство женщины, и соседний Nissan были полностью уничтожены, еще одно авто марки Volkswagen получило значительные повреждения", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

