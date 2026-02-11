В Киеве мужчина поджигал авто ради развлечения. Подробности и фото

В Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу нескольких автомобилей в Дарницком районе. Свои действия злоумышленник объяснил желанием развлечься.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Поджоги авто

Так, в течение нескольких дней в милицию поступило два сообщения о поджогах автомобилей в Дарницком районе Киева. Было установлено, что ночью правонарушитель с помощью зажигалки поджег Renault Megane, припаркованный на территории станции технического обслуживания. Через несколько дней он аналогичным способом поджег грузовик MAN, стоявший на обочине дороги.

Было установлено, что к совершению преступлений может быть причастен 41-летний местный житель – его нашли и задержали.

"Мужчина объяснил свои действия тем, что совершал поджоги ради развлечения после употребления алкогольных напитков", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Злоумышленники, надеясь на большое вознаграждение, сожгли Porsche Cayenne и случайно Range Rover на Новопечерских Липках.

