В Киеве до конца года частично ограничат движение транспорта на одном из мостов: что известно

В Киеве с 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничат движение транспорта. Специалисты проведут здесь ремонтные работы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Путепровод был построен в 1974 году, последний капитальный ремонт проводился в 2005 году.

"С 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничат движение транспорта. Движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении станции метро "Почайна". Проезд организуют двумя обособленными полосами по противоположной стороне моста в направлении жилого массива Троещина. Движение общественного транспорта с левого на правый берег будет сохраняться крайней правой полосой для общественного транспорта", – говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в этот период специалисты коммунального предприятия будут осуществлять противоаварийный ремонт на участке протяженностью около 800 метров. В частности, дорожники выполнят:

частичное восстановление несущих конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

обустройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на год перекрыли движение для транспорта и пешеходов частью проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградарь.

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