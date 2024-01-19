В Киеве дерусифицированы названия пяти городских библиотек: новые названия

В Киеве переименовали пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими личностями страны-агрессора РФ. Соответствующие решения были приняты в четверг, 18 января, на заседании Киевсовета большинством депутатов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Заведения расположены в двух районах столицы.

Как отметила депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха, переименование библиотек – это продвижение очищения от маркеров "русского мира".

"Возвеличение рф, ссср и российского империализма недопустимо в столице Украины. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в конце концов избавиться от всех идеологических враждебных названий в нашем городе. Культурная кремлевская пропаганда десятилетиями пыталась обесценить нашу историю, наших людей, и сейчас город работает над тем, чтобы восстановить справедливость. В том числе, киевские библиотеки должны носить имена выдающихся украинцев", – подчеркнула Муха.

Отмечается, что переименованы библиотеки Централизованной библиотечной системы Днепровского и Шевченковского районов:

библиотека имени Константина Симонова – "Библиотека на Воскресенце";

библиотека имени Владимира Маяковского – "Библиотека на Русановке";

библиотека имени Максима Горького – библиотека имени Николая Кулиша;

библиотека имени В. Дубинина для детей – "Библиотека имени Дмитрия Билоуса для детей";

библиотека имени М. Чернышевского – "Библиотека на Дегтяревской".

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