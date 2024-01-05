В Киеве на станции метро "Героев Днепра" избавились от символа "русского мира". Фото

В Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то избавились от георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Процесс дерусификации в столице еще не завершен.

"На станции метро "Героев Днепра" убрали со стен георгиевскую ленту!" – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото можно увидеть, что работники подземки зарисовали символ "русского мира" белой краской. Когда именно это было сделано, неизвестно.

Напомним, 9 декабря в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу. Накануне с монумента, расположенного в центре столицы, сняли охранный статус.

Ранее в Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. В этот раз из одноименного парка демонтировали монумент "Таращанец", получивший свое название в честь одноименного советского бронепоезда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщики демонтировали еще один символ большевистской тирании – памятник участникам "январского вооруженного восстания 1918 года". Монумент весил около 2,5 тонны.

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