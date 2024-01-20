В Киеве декоммунизировали железнодорожный мост над Протасовым Яром. Фото

В Киеве был демонтирован еще один советский символ. Коммунальщики убрали звезды, находившиеся на железнодорожном путепроводе над Протасовым Яром.

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Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Деколонизация. Украина". В столице продолжается процесс декоммунизации.

"В Киеве над Протасовым Яром демонтированы звезды на железнодорожном путепроводе", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как коммунальщики убирают советский символ.

Напомним, в Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то лишились георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее. 9 декабря в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу. Накануне с монумента, расположенного в центре столицы, сняли охранный статус.

Ранее в Дарницком районе Киева коммунальщики убрали еще один памятник. В этот раз из одноименного парка демонтировали монумент "Таращанец", получивший свое название в честь одноименного советского бронепоезда.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, на заседании Киевского городского совета.

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