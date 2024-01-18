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Появился сквер имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло: в Киеве переименовали сразу 29 объектов

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
1,7 т.
В Киевсовете рассказали, какие объекты столицы переименовали

В Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, во время заседания Киевского городского совета.

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Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.

"Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую, и скоро будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Убивающий наших людей агрессор не имеет никакого права на возвеличение в свободной Украине. Киев не является частью так называемого большого ссср. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и российский империализм", – подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что во время заседания Киевсовета были изменены названия еще 29 объектов. В частности, скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

Так, новые названия получили следующие столичные локации:

Печерский район:

  • улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;
  • скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
  • скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

  • переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;
  • улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;
  • улица Академика Туполева – улица Мечты;
  • часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

  • улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;
  • улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;
  • бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко
  • улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;
  • улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;
  • улица Огарева – улица Александра Оксанченко;
  • улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

  • улица Бажова – улица Сергея Набоки;
  • улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;
  • улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;
  • улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

  • улица Бакунина – улица Олега Афанаса;
  • переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;
  • улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;
  • переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;
  • улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Подольский район:

  • улица Верещагина – улица Ворзельская.

Голосеевский район:

  • улица Сеченова – улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

  • безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
  • улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

  • улица Канальная – улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

  • улица Ермака – улица Михаила Горыня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то избавились от георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее.

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