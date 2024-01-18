Появился сквер имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло: в Киеве переименовали сразу 29 объектов

В Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, во время заседания Киевского городского совета.

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Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.

"Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую, и скоро будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Убивающий наших людей агрессор не имеет никакого права на возвеличение в свободной Украине. Киев не является частью так называемого большого ссср. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и российский империализм", – подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что во время заседания Киевсовета были изменены названия еще 29 объектов. В частности, скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

Так, новые названия получили следующие столичные локации:

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;

скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева – улица Мечты;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко

улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;

улица Огарева – улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова – улица Сергея Набоки;

улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина – улица Олега Афанаса;

переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;

переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Подольский район:

улица Верещагина – улица Ворзельская.

Голосеевский район:

улица Сеченова – улица Зои Бутенко.

Деснянский район:

безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

Дарницкий район:

улица Канальная – улица Глеба Бабича.

Оболонский район:

улица Ермака – улица Михаила Горыня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то избавились от георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее.

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