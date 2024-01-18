Появился сквер имени Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло: в Киеве переименовали сразу 29 объектов
В Киеве переименовали еще 29 объектов. Соответствующие решения были приняты депутатами в четверг, 18 января, во время заседания Киевского городского совета.
Об этом сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, передает пресс-служба КГГА. В столице продолжается процесс дерусификации и декоммунизации.
"Жители сделали свой выбор, и на основе этих результатов депутатский корпус Киевского городского совета принимает решение. Мы выходим на финишную прямую, и скоро будет окончательно завершен процесс дерусификации городских объектов. Больше места российским нарративам на карте столицы никогда не будет. Убивающий наших людей агрессор не имеет никакого права на возвеличение в свободной Украине. Киев не является частью так называемого большого ссср. В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих российскую империю и российский империализм", – подчеркнул Бондаренко.
Он добавил, что во время заседания Киевсовета были изменены названия еще 29 объектов. В частности, скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.
Так, новые названия получили следующие столичные локации:
Печерский район:
- улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;
- скверу между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
- скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.
Шевченковский район:
- переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;
- улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;
- улица Академика Туполева – улица Мечты;
- часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.
Святошинский район:
- улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;
- улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;
- бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко
- улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;
- улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;
- улица Огарева – улица Александра Оксанченко;
- улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.
Днепровский район:
- улица Бажова – улица Сергея Набоки;
- улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;
- улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;
- улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.
Соломенский район:
- улица Бакунина – улица Олега Афанаса;
- переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;
- улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;
- переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;
- улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.
Подольский район:
- улица Верещагина – улица Ворзельская.
Голосеевский район:
- улица Сеченова – улица Зои Бутенко.
Деснянский район:
- безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
- улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.
Дарницкий район:
- улица Канальная – улица Глеба Бабича.
Оболонский район:
- улица Ермака – улица Михаила Горыня.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на станции метрополитена "Героев Днепра" наконец-то избавились от георгиевской ленты, которая была размещена на стене вдоль всего перрона. Сотрудники метрополитена закрасили ее.
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