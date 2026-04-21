В Киеве через громкоговорители будут объявлять минуту молчания. Все подробности

В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители системы оповещения. В городе уже работает более 400 точек оповещения

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также оповещения приходят через приложение "Киев Цифровой".

Что известно

Так, в столице завершают тестирование объявления общенациональной минуты молчания через громкоговорители системы оповещения. Теперь в городе ежедневно в 9:00 раздается короткое голосовое сообщение о начале минуты молчания там, где это технически возможно.

"Так Киев присоединяется к общенациональному ритуалу благодарности, уважения и памяти Защитников, Защитниц и гражданских, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, уже работает более 400 точек оповещения. При этом обновление системы продолжается, поэтому перечень локаций постепенно будут расширять.

В городских властях напомнили, что с 2025 года минуту молчания объявляют на Крещатике и Майдане Независимости, на 19 станциях метро и в наземном транспорте. Также оповещения поступают через приложение "Киев Цифровой". Сообщение появляется и в рекламном пространстве и на экранах станций метро.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский графический дизайнер и военный Богдан Гдаль создал мобильное приложение "Минута памяти". Ежедневно в 09:00 оно оповещает пользователей о том, что началась общенациональная минута молчания в память обо всех погибших во время полномасштабной войны.

