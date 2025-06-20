'Киев Цифровой' будет заранее оповещать о минуте молчания: как активировать функцию.

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию. Отныне оно будет оповещать о минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение.

"Мы добавили Live Activity для минуты молчания, чтобы почтить память погибших. Кроме оповещения, которое приходит в 8:55, "Цифровой" включит отсчет времени на главном экране", – говорится в сообщении.

Чтобы активировать функцию, необходимо сделать следующее:

Выбирайте "Настройки" — "Оповещения" — "Устойчивость";

Подключайте "Напоминание о минуте молчания";

Разрешите Live Activity в настройках телефона.

"Каждое утро в 9:00 мы напомним поблагодарить в молчании тех, кто положил жизнь за Украину", – добавили разработчики.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Отныне пользователи смогут видеть графики отключений света прямо на экране телефона благодаря отдельному виджету.

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