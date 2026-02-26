В Украине запустили мобильное приложение 'Минута памяти': как им пользоваться

Украинский графический дизайнер и военный Богдан Гдаль создал мобильное приложение "Минута памяти". Ежедневно в 09:00 оно оповещает пользователей о том, что началась общенациональная минута молчания в память обо всех погибших во время полномасштабной войны.

Видео дня

Сейчас приложение "Минута памяти" официально доступно в Google Play Market. Об этом Гдаль сообщил в Facebook.

"Мой маленький марафон чтобы создать свое первое мобильное приложение и пройти все этапы его публикации завершился успешно. Удачного пользования", – написал он.

Пользователи могут выбрать тип звукового сигнала, громкость, включить или выключить вибрацию. В приложении доступны семь режимов озвучивания, в том числе голос, звуки колоколов, метроном, гимн, а также режим только с вибрацией.

"Украинцам, которые живут за границей, приложение поможет синхронизировать время срабатывания с киевским временем. Приложение умеет приглушить или выключать музыку в нужный момент или выборочно выключать срабатывание в определенный день. В приложении есть несколько различных режимов тестирования", – сообщается на странице "Минуты памяти" в Play Market.

За первый день существования приложения на Google Play его установило полтысячи человек.

"Неплохо как для приложения, которое я делал для личного использования и не вложил ни копейки в рекламу. И очень радуют отзывы. Те, кто пытался завалить рейтинг, ничего не смогли. Средняя оценка сейчас – 4,793 из 5-ти", – отметил Гдаль.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые после 24 февраля 2022 года были вынуждены выехать за границу или не смогли вернуться в Украину из-за войны, могут подать заявление в Дії в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины". Заявление подается онлайн с Дія.Підписом или КЭП и фиксирует официальный факт вынужденного выезда для дальнейших компенсаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!