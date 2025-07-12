В Киеве BMW снес около 10 металлических столбиков и влетел в электроопору на тротуаре. Видео

В Соломенском районе Киева автомобиль BMW на большой скорости сбил около десяти ограничительных металлических столбиков, вылетел на тротуар и протаранил электроопору. На месте ДТП работало несколько машин скорой помощи.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

"На проспекте Любомира Гузара, прямо возле КАИ (НАУ) водитель BMW "на всех парах" вылетел на тротуар", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, легковушка буквально снесла около десяти ограничительных металлических столбиков, протаранила электроопору, а затем влетела в кусты и едва не врезалась в здание. На месте происшествия работало несколько скорых и полицейские.

Напомним, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 июля в Днепровском районе Киева маршрутка столкнулась с грузовиком, который стоял на обочине. В результате аварии пострадали по меньшей мере 12 пассажиров, включая девушку-подростка.

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