На Киевщине легковушка на скорости протаранила электроопору и перевернулась: есть погибший. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги, протаранила электроопору и перевернулась. К сожалению, в результате ДТП погиб водитель авто.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины смертельной аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, 17 мая, около 20:24 они получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Дибинцы Обуховского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Renault, двигаясь на одной из улиц, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой с последующим опрокидыванием авто. От полученных травм 37-летний водитель погиб на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на Гостомельском шоссе в Киевской области вечером в четверг, 15 мая, произошла жуткая авария – по предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с автомобилем Toyota. Оба водителя погибли на месте ДТП.

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