В Киеве автобус провалился в яму, образовавшуюся из-за прорыва трубы. Подробности и фото

Во вторник, 30 июня, в Шевченковском районе Киева произошел прорыв трубы и образовалась яма на улице Нагорной. К сожалению, в эту яму попал и застрял в ней коммунальный автобус.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Информации о пострадавших не поступало.

Что известно

"На улице Нагорной (Татарка) новенький коммунальный автобус провалился в новенькую коммунальную яму. Надеемся, его успеют достать и он не уйдет полностью под землю", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото видно, что в яму провалилось заднее колесо автобуса – без спецтехники вытащить его будет невозможно.

В свою очередь, в пресс-службе КП "Киевпастранс" сообщили, что было изменено движение автобусов № 31, которое теперь организовано по улице Загоровской.

"Изменено движение автобусов № 31 по ул. Нагорная из-за провала проезжей части", — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Киеве в пятницу, 8 мая, на Северном мосту в результате прорыва трубы посреди дороги образовался настоящий гейзер. Ствол воды поднимался вверх как минимум на 10 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе. В результате чрезвычайного происшествия один из припаркованных легковых автомобилей буквально провалился под асфальт.

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