В Киеве легковой автомобиль провалился под землю из-за аварии на водопроводе. Фото и подробности

В Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе. В результате чрезвычайного происшествия один из припаркованных легковых автомобилей буквально провалился под асфальт.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На месте уже приступили к работе коммунальщики.

Что известно

"На улице Ушакова произошел прорыв водопровода. В результате аварии один из припаркованных автомобилей провалился под асфальт. Аварийная служба уже на месте", – говорится в сообщении.

На фотографии , опубликованной в социальных сетях , можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – припаркованный на проезжей части автомобиль в результате подмыва грунта "перевернулся" на бок и провалился в образовавшуюся яму.

Из-за этого большая часть автомобиля оказалась под асфальтом и была засыпана песком. Кроме того, на месте происшествия образовалась большая и глубокая яма. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, в Киеве в пятницу, 8 мая, на Северном мосту в результате прорыва трубы посреди дороги образовался настоящий гейзер. Столб воды поднимался вверх как минимум на 10 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева во вторник, 9 июня, сразу в двух местах на проезжей части образовались провалы. В результате движение транспорта в местах происшествий затруднено.

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