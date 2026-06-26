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В Киеве легковой автомобиль провалился под землю из-за аварии на водопроводе. Фото и подробности

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,0 т.
Один из припаркованных автомобилей провалился под асфальт
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В Святошинском районе Киева произошла авария на водопроводе. В результате чрезвычайного происшествия один из припаркованных легковых автомобилей буквально провалился под асфальт.

Об этом сообщили в социальных сетях. На месте уже приступили к работе коммунальщики.

Что известно

"На улице Ушакова произошел прорыв водопровода. В результате аварии один из припаркованных автомобилей провалился под асфальт. Аварийная служба уже на месте", – говорится в сообщении.

Прорыв водопровода произошел на улице Ушакова, 12 в Киеве.

На фотографии , опубликованной в социальных сетях , можно увидеть последствия чрезвычайного происшествия – припаркованный на проезжей части автомобиль в результате подмыва грунта "перевернулся" на бок и провалился в образовавшуюся яму.

Один из припаркованных автомобилей провалился под асфальт.

Из-за этого большая часть автомобиля оказалась под асфальтом и была засыпана песком. Кроме того, на месте происшествия образовалась большая и глубокая яма. Информации о пострадавших пока не поступало.

Автомобиль в результате размыва грунта «перевернулся» на бок и провалился в яму.

Напомним, в Киеве в пятницу, 8 мая, на Северном мосту в результате прорыва трубы посреди дороги образовался настоящий гейзер. Столб воды поднимался вверх как минимум на 10 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева во вторник, 9 июня, сразу в двух местах на проезжей части образовались провалы. В результате движение транспорта в местах происшествий затруднено.

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