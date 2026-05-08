В Киеве на Северном мосту прорвало трубу посреди дороги: из-под асфальта бил 10-метровый фонтан. Видео

В Киеве в пятницу, 8 мая, на Северном мосту в результате прорыва трубы посреди дороги образовался настоящий гейзер. Столб воды поднимался в гору минимум на 10 метров.

Соответствующее видео опубликовали в социальных сетях. Водителям следует учесть эту информацию при планировании маршрута.

Что известно

"На Северном мосту со стороны (ТРЦ. – Ред.) "Скаймола" образовался новый настоящий гейзер", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что посреди проезжей части путепровода прорвало трубу и столб воды поднимался в гору минимум на 10 метров. Из-за чрезвычайного происшествия движение транспорта на этом месте затруднено в обе стороны.

Напомним, в Оболонском районе Киева 18-летняя девушка упала в неогороженную яму с водой, которая образовалась в результате прорыва трубы. Жительницу города с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел прорыв на водопроводе в Подольском районе на улице Белицкой. В результате аварии движение транспорта перекрыто, а одна из машин провалилась в яму на месте ЧП.

