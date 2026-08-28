В Киеве 29 августа остановят движение общественного транспорта: что известно

В Киеве в субботу, 29 августа, в 9:00 будет приостановлено движение общественного транспорта, в частности, метрополитена. Это сделано в знак почтения памяти погибших защитников и защитниц Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Пассажиров призвали учесть это при планировании поездок.

Что известно

"29 августа в 9:00 в Киеве приостановят движение общественного транспорта в знак почтения памяти погибших защитников и защитниц Украины", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, столичный метрополитен приостановит движение поездов на 1 минуту. На отдельных станциях из-за технологических процессов поезда могут стоять 4-5 минут. После этого движение будет возобновляться постепенно – для возвращения к обычному графику может потребоваться до 2 часов.

Наземный общественный транспорт, при технической возможности, также будет останавливаться на остановках пассажирского транспорта на 1 минуту во время общенациональной минуты молчания. Пассажиров призвали учесть это при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным остановкам.

"Одна минута тишины – совместное выражение благодарности и уважения тем, кто отдал жизнь за Украину", – подчеркнули в КГГА.

Напомним, 29 августа – День памяти погибших защитников Украины. Этот День памяти государство учредило в 2019 году. Этот День памяти государство учредило в 2019 году. Именно 29 августа, поскольку с этой датой связан один из самых трагических эпизодов российско-украинской войны до полномасштабного вторжения – выход украинских воинов из окружения под Иловайском в 2014 году.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 21 августа, возобновила работу городская фуникулерная линия. Начиная с 13 июля она не работала из-за проведения ежегодных плановых ремонтных работ.

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