В Киеве после ремонта возобновят работу фуникулера: какие работы были проведены. Фото и видео

В Киеве в пятницу, 21 августа, планируется возобновить работу городского фуникулера. С 13 июля он не работал из-за проведения ежегодных плановых ремонтных работ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Он был построен ещё в 1905 году.

Что известно

"Сегодня, 21 августа, Киевский фуникулер возобновляет перевозку пассажиров после ежегодного планового ремонта. Запуск запланирован на вторую половину дня", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, в ходе ремонта работники провели комплексное обслуживание инфраструктуры фуникулера, технического оборудования и вагонов. В частности:

отремонтировали оборудование машинного, компрессорного и тиристорного залов;

проверили тяговый трос и исправность контактной сети;

обследовали и частично заменили шпалы;

провели дефектоскопию сварных швов кузова;

выполнили малярные и слесарные работы;

отремонтировали двери вагонов;

отрегулировали пневмосистему.

Также в салонах обновили обивку пассажирских сидений, где это было необходимо, и провели комплексную очистку. После завершения ремонта вагоны испытали в статическом и динамическом режимах под повышенной нагрузкой.

"Все работы выполнялись без демонтажа подвижного состава – непосредственно на станциях и в межстанционной зоне. Такой подход обусловлен конструкцией фуникулера и особенностями его тросовой системы. Для безопасности пассажиров на станциях фуникулера обновили предупредительную разметку на лестничных маршах. Ежегодный плановый ремонт выполнили собственными силами предприятия в соответствии с нормативно-технической документацией объекта", – резюмировали в пресс-службе.

В "Киевпастрансе" отмечают, что такие работы являются необходимой составляющей безопасной эксплуатации фуникулера и обеспечения надлежащих условий для перевозки пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 15 июля официально изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Мэр Виталий Кличко на днях подписал распоряжение, которым установлены новые тарифы для метрополитена, автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера. Разовая поездка будет стоить 30 гривен.

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