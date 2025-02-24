В Киеве 24 февраля ограничат движение транспорта и закроют одну из станций метро: все подробности

В Киеве в понедельник, 24 февраля, на государственном уровне отметят третью годовщину начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. В результате этого в нескольких районах города, в частности, будут действовать ограничения движения транспорта и временно закроютть одну из станции метро.

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Об этом сообщили в пресс-службах Киевской городской государственной администрации и КГВА. Водителей и пассажиров призвали учесть изменения и планировать маршруты.

В понедельник, 24 февраля, будут действовать временные ограничения движения и парковки транспортных средств на определенных участках дорог в Печерском и Шевченковском районах города.

Кроме этого, ограничат движение общественного транспорта с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

ул. Большой Житомирской: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;

ул. Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской до пер. Михайловского;

ул. Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;

Владимирский проезд.

А также с 7:00 до 11:00 по ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

Кроме того, в этот день в центре столицы временно ограничат движение транспорта и парковку, а общественный транспорт изменит маршруты движения. В частности, ст. м. "Майдан Незалежности" не будет работать на вход и выход для пассажиров с 7:00 до 11:00. В то же время, пересадочный узел "Майдан Незалежности" – "Хрещатик" будет работать в обычном режиме.

Также с начала движения и ориентировочно до 19:00 наземный пассажирский транспорт будет курсировать по временным изменениям:

троллейбус № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбус № 18 – от ул. Сошенко к Воздухофлотскому путепроводу;

автобусы №№ 110, 111, 114 – соответственно ул. Милославской и Дарницкой площади к Европейской площади;

автобус № 62 – на участках Контрактовая площадь – Европейская площадь и Ботанический сад – Бессарабская площадь.

"Временные изменения связаны с празднованием на государственном уровне третьей годовщины начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в столицах Чехии и Бельгии украинцы и местные жители вышли на митинги в поддержку Украины, которая уже три года сражается с российской агрессией. Акции приурочили к третьей годовщине полномасштабного вторжения войск страны-агрессора на территорию Украины.

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