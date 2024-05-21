В Киеве 21 мая были введены графики отключения света: что известно

В Киеве во вторник, 21 мая, будут применяться графики отключения света. Эти мероприятия продлятся в течение всего дня – с 0:00 до 24:00.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жители столицы призвали экономно потреблять энергию.

"По указанию "Укрэнерго" сегодня, 21 мая, в Киеве весь день с 0:00 до 24:00 будут применяться графики обесточений. Напомню – ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы! Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор – это значительный вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!", – призвал Попко.

Добавим, что на 21 мая в Украине ввели круглосуточные ограничения потребления электроэнергии – лимиты установлены для каждой области на весь день. Это означает, что почасовые графики отключений могут вводить уже с севера.

Тем не менее, следует учитывать, что фактически свет начнут выключать только при превышении лимитов потребления, подробные данные в течение дня будут публиковать облэнерго для каждой области. Кроме того, в Киевской области вводятся дополнительные ограничения на вечернее на ночное освещение.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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