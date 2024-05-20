Отключений света станет больше: энергетики объявили график на 21 мая
На 21 мая в Украине ввели круглосуточные ограничения потребления электроэнергии – лимиты установлены для каждой области на весь день. Это означает, что почасовые графики отключений могут вводить уже с полуночи. Однако стоит учитывать, что фактически свет начнут отключать только при превышении лимитов потребления, подробные данные в течение дня будут публиковать облэнерго для каждой области. Кроме того, на Киевщине вводятся дополнительные ограничения на вечернее и ночное освещение.
В предыдущие дни свет украинцам в середине дня не отключали – лимиты вводились на ночь и ранним утром, а также вечером. Однако теперь "Укрэнерго" сообщает о круглосуточных ограничениях.
Отключать свет могут промышленности и бытовым потребителям. На критическую инфраструктуру ограничения не распространяются.
"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – напомнили энергетики. Как уже неоднократно объясняли в компании, само "Укрэнерго" не составляет почасовые графики.
В "Укрэнерго" также подчеркнули, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений теперь эти электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.
На этом фоне в Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время, согласно решению штаба Совета обороны области. Также органы местного самоуправления станут активнее работать с бизнесом о необходимости бережливого использования наружного освещения.
"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов – это прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам – общая ответственность", – заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
График отключений света: где искать для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.
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