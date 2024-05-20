Отключений света станет больше: энергетики объявили график на 21 мая

На 21 мая в Украине ввели круглосуточные ограничения потребления электроэнергии – лимиты установлены для каждой области на весь день. Это означает, что почасовые графики отключений могут вводить уже с полуночи. Однако стоит учитывать, что фактически свет начнут отключать только при превышении лимитов потребления, подробные данные в течение дня будут публиковать облэнерго для каждой области. Кроме того, на Киевщине вводятся дополнительные ограничения на вечернее и ночное освещение.

В предыдущие дни свет украинцам в середине дня не отключали – лимиты вводились на ночь и ранним утром, а также вечером. Однако теперь "Укрэнерго" сообщает о круглосуточных ограничениях.

Отключать свет могут промышленности и бытовым потребителям. На критическую инфраструктуру ограничения не распространяются.

"Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", – напомнили энергетики. Как уже неоднократно объясняли в компании, само "Укрэнерго" не составляет почасовые графики.

В "Укрэнерго" также подчеркнули, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции Украины. Из-за значительных повреждений теперь эти электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

На этом фоне в Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время, согласно решению штаба Совета обороны области. Также органы местного самоуправления станут активнее работать с бизнесом о необходимости бережливого использования наружного освещения.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов возле кафе и магазинов, освещение торговых залов – это прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам – общая ответственность", – заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

График отключений света: где искать для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми именно в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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