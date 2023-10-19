В Киев прибыли очередная партия вагонов метро от варшавской подземки. Видео

В Киев прибыли еще 12 вагонов варшавского метро. До конца года подземка польской столицы отправит последние 6 единиц подвижного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Часть из них может стать донорами для имеющихся поездов (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Столица продолжает получать техническую помощь от варшавского метрополитена: в Киев прибыли еще 12 варшавских вагонов. Напомним, что получение технической помощи от международных партнеров стало возможным благодаря сотрудничеству мэров двух столиц – Киева и Варшавы, а также при содействии международной ассоциации общественного транспорта", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в рамках проекта варшавский метрополитен бесплатно передает столичной подземке 60 выведенных из эксплуатации вагонов серии № 81. В КГГА уточнили, что осталось перевезти последний поезд из десяти, предназначенных для киевской подземки метро.

"Киевский метрополитен" обращает внимание, что каждый подвижной состав специалисты подземки осматривают для определения технического состояния, после этого прорабатывают все возможные варианты эффективного использования вагонов", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на периодические сбои при оплате проезда банковскими картами или QR-кодами в Киевском метрополитене не собираются возвращать пластиковые жетоны. Они ушли в прошлое.

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