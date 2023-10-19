В КГГА рассказали, вернут ли в киевское метро жетоны на случаи сбоев

Несмотря на периодические сбои при оплате проезда по банковским картам или QR-кодам в Киевском метрополитене не собираются возвращать пластиковые жетоны. Они ушли в прошлое.

Об этом рассказал руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич, передает Телеграф. Бумажные билеты с QR кодами были оставлены исключительно в рамках инклюзии.

"Точно нет (о возвращении жетонов. – Ред.). Наша задача – оптимизировать расходную часть всех процессов. Жетоны остались в прошлом", – подчеркнул Оленич.

Он добавил, что даже бумажные билеты с QR-кодами были оставлены исключительно в рамках инклюзии, "хотя считаем, что это тоже не нужно". По его словам, это дополнительные расходы в виде использования бумаги, а также содержание определенных пунктов продажи.

Видео дня

"Учитывая, что у каждого в Киеве есть смартфон, значит, цифровизация будет двигаться таким путем. С другой стороны, мы должны обеспечить доступность, учитывая, что у кого-то может не быть смартфона", – уточнил Оленич.

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новые полезные функции. Теперь пользователи могут найти все станции городской электрички и ее расписание, а также оценивать свои поездки в общественном транспорте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!