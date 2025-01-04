В КГВА отреагировали на призыв не останавливать общественный транспорт в Киеве во время тревог: что ответили

В КМВА изучается возможность работы общественного транспорта Киева во время воздушных тревог. В ближайшее время община города будет проинформирована о соответствующем решении.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Столица осталась единственным городом Украины, где действует это правило.

"Уже работаю над изучением этого вопроса (остановка общественного транспорта столицы во время тревог. – Ред.). На следующей неделе мне будут докладывать профильные департаменты. Публично проинформирую о дальнейших шагах", – написал Ткаченко, отвечая на призыв общественного объединения.

Стоит отметить, что ОО "Пассажиры Киева" обратилось к главе КГВА с просьбой возобновить "стабильную и предполагаемую работу общественного транспорта в Киеве" во время тревог.

"2,5 года назад городскими властями внезапно, без обоснования и на основании рекомендаций ГСЧС было принято решение об остановке общественного транспорта во время воздушной тревоги", – написали активисты на своей странице в соцсети Instagram.

Как отметили в ОО, город и перевозчики теряют деньги из-за остановки транспорта, а пассажиры вынуждены терять время и искать альтернативные маршруты.

"В результате столица осталась единственным городом Украины, где общественный транспорт останавливается во время тревог и от этого страдают все киевляне – даже те, кто выбрал авто, стоят в больших пробках, ведь вместе с ними в пробке теперь стоят те, кто предпочел бы ехать общественным транспортом", – добавили в активисты.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 6 декабря столица осталась единственным городом Украины, где останавливают коммунальный транспорт во время объявления воздушной тревоги. Это создает проблемы для пассажиров наземного транспорта и метрополитена.

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