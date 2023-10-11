В КГГА рассказали, сколько зданий Киева уже подключили к теплу

В Киеве по состоянию на среду, 11 октября, коммунальщики уже подключили к теплу 44 здания. Среди них, в частности, школы медучреждения и детские сады.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В столице с 9 октября официально начался отопительный сезон.

"В Киеве к отоплению уже подключены 44 здания. Среди них: 20 медицинских учреждений, в том числе 9 стационарных, 2 школы, 8 детских садов, 14 административных зданий и учреждений социально-бытового направления. Подключение указанных учреждений осуществляется на основе индивидуальных заявок руководителей", – сообщили в пресс-службе.

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Напомним, в понедельник, 9 октября, столица начала подключать к теплу, по заявкам руководителей, объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, в вопросе подключения к отоплению объектов коммунальной сферы жилых домов власти будут ориентироваться на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, город начнет подключать и коммунальные здания. Тогда же начнут подключать и дома ОСМД, ЖСК и ведомственные – также по индивидуальным заявкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев на пороге очень сложного отопительного сезона, но город делает все необходимое. Однако город выполнил все запланированные и необходимые для старта отопительного сезона работы, учитывая риски военного положения.

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