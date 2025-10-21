В КГГА рассказали, когда начнутся и сколько продлятся осенние каникулы в школах Киева

В Киеве школьники на следующей неделе отправятся на осенние каникулы. В этом году дети будут отдыхать с 27 октября по 2 ноября.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства. В течение этого периода в школах и внешкольных учреждениях столицы будут проходить тематические мероприятия, кружки и студии.

Что известно

"Киевские школьники уже четвертый год подряд учатся в условиях войны. Постоянное напряжение, воздушные тревоги, изменение форматов обучения требуют от детей и педагогов больших усилий. Поэтому эта неделя отдыха очень важна, чтобы восстановить силы, провести время с семьей и вернуться к учебе с новой энергией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что осенние каникулы для столичных школьников начнутся 27 октября и продлятся до 2 ноября.

Ознакомиться с анонсами мероприятий, запланированных городом и учебными заведениями, можно на сайте Департамента образования и науки КГГА и в прямом эфире Первого онлайн-радио "Школа" (П.О.Р.Ш.).

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховную Раду подан законопроект №13558, который касается государственной поддержки групп продленного дня (ГПД) в школах, лицеях и гимназиях, находящихся в государственной и коммунальной собственности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!