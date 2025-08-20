В КГГА объяснили, почему до сих пор не решен вопрос о предоставлении предприятиям Киева статуса критических

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о том, что якобы их подразделения не вовремя выполнили поручения, связанные с порядком предоставления столичным предприятиям устава критических. Эти действия четко определены законом как прямые полномочия военной администрации столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Необходимые документы были отправлены в Минэкономики еще 13 августа.

Что известно

"Информация, распространенная начальником КГВА, о якобы невыполнении или несвоевременном выполнении городской государственной администрацией поручений, связанных с порядком предоставления столичным предприятиям устава критических, манипулятивная и не соответствующая действительности", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, вопрос признания предприятий критически важными и утверждения критериев, изменений и дополнений к ним четко определены законом как прямые полномочия Киевской городской военной администрации.

В КГГА отметили, что их структурные подразделения вовремя подготовили обращение с необходимым пакетом документов и подали на согласование Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины еще 13 августа,о чем "точно известно начальнику военной администрации".

"Однако, к сожалению, до сих пор КГГА до сих пор не получила соответствующего согласования от министерства. Кроме того, ряд жизненно важных вопросов, в том числе и о признании критичности предприятий, продолжает в течение длительного времени находиться без рассмотрения начальника КГГА по непонятным причинам", – добавили в КГГА.

Что предшествовало

Ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что подразделения КГГА вовремя не подали изменения в распоряжение, которое определяет порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения. Из-за этого возникла задержка с оформлением статуса критических предприятий.

