В каждом районе Киева определили пункты обогрева, где можно остаться на ночлег, – Кличко

В Киеве в каждом районе определили пункты обогрева, где жители города могут остаться на ночлег. Они оборудованы всем необходимым, в частности, обеспечат людей питанием и средствами гигиены.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. В городе продолжают восстанавливать поврежденную российскими обстрелами инфраструктуру.

Что известно

По словам городского головы, Киев определил в каждом районе города опорные пункты обогрева (несокрушимости). В них в случае необходимости сможет оставаться ночевать большое количество людей. В пунктах обустроят места для ночлега, обеспечат их мобильными котельными, питанием, средствами гигиены.

"Столица в связи с очень сложной ситуацией в энергетике и понимая, что враг, с большой вероятностью, продолжит атаковать критическую инфраструктуру города и страны, готовится к реагированию на различные сценарии развития событий. К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, он обратился и к столичным работодателям с призывом организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

Также мэр добавил, что в каждом районе города первое звено реагирования, которое оперативно собирает информацию, организует работу на месте в координации с городским штабом, – это районная госадминистрация.

"Районы на местах сейчас должны четко сосредоточиться на сложных, но жизненно важных для людей вопросах, которые мы решаем совместно, все вместе! И должны все работать слаженно. Планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях сейчас обсудим на штабе с главами районов. Подчеркну, сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации. Круглосуточно продолжают работать коммунальщики, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами. Работают больницы и социальные учреждения. Мы выстоим! Как бы сложно ни было!" – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве по состоянию на утро пятницы, 23 января, без теплоснабжения остаются чуть менее 2 тысяч столичных многоэтажек. Большинство этих домов на левом берегу города.

