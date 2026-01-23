Коммунальщики работают: Кличко рассказал, сколько еще домов Киева остаются без тепла после атак РФ

В Киеве по состоянию на утро пятницы, 23 января, без теплоснабжения остаются чуть менее 2 тысяч столичных многоэтажек. Большинство этих домов на левом берегу города

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Также в городе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Что известно

"Без теплоснабжения на сегодняшнее утро остаются еще 1940 многоэтажек, которые подключают второй раз после атак врага 9 и 20 января. То есть за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще в более 650 домов. И продолжают работать", – подчеркнул Кличко.

Мэр добавил, что большинство домов, которые остаются без отопления, находятся на левом берегу города, в Печерском, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.

Что предшествовало

В Киеве в результате российской ночной атаки с 19 на 20 января зафиксированы повреждения на левом берегу города – враг снова атаковал критическую инфраструктуру столицы. К сожалению, взрывной волной травмирована женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев договорился с немецкими партнерами о передаче городу двух когенерационных установок. Мини-ТЭЦ должны поступить уже на следующей неделе.

