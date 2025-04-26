В ГСЧС показали обломки 'Шахедов', найденных на Киевщине после очередной атаки РФ. Фото

В Киевской области после очередной вражеской атаки на нескольких локациях обнаружили обломки дронов-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На местах работали саперы ГСЧС, изъявших "находки", среди которых, в частности, был двигатель БПЛА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

"Пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели выезд на две отдельные локации в Киевской области, где были зафиксированы остатки беспилотных летательных аппаратов типа "Герань-2". Обломки были обнаружены местными жителями после очередной воздушной атаки", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что по прибытии на место саперы провели детальное обследование участка, а также прилегающей территории на предмет наличия взрывоопасных предметов. Все фрагменты БпЛА были изъяты.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил боевую часть вражеского дрона-камикадзе. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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