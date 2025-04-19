В Киевской области местный житель нашел боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил боевую часть вражеского дрона-камикадзе. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам правоохранителей, на днях в полицию поступило сообщение от местного жителя об обнаружении в поле обломков опасного предмета, обнаруженного после очередной вражеской атаки столичного региона.

"Саперы полиции Киевской области провели специальные взрывотехнические работы по уничтожению обнаруженного боеприпаса", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Броварском районе Киевщины во время проведения дорожных работ работники обнаружили минометную мину. Чтобы обезвредить опасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области фермер во время полевых работ обнаружил реактивный снаряд системы залпового огня "Град". Чтобы обезвредить боеприпас, на место вызвали саперов.

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