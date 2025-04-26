В ГСЧС показали место российского удара по Киеву: разбор завалов продолжается. Фото

В Святошинском районе Киева в субботу, 25 апреля, продолжаются работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. Спасатели производят демонтаж конструкции и вывоз строительного мусора.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли 12 человек.

"Киев: продолжаются аварийно-восстановительные работы в Святошинском районе. Спасатели продолжают демонтаж и вывоз строительного мусора и конструкций. Уже ликвидировано более 2300 м³ завалов. К работам привлечены 22 спасателя и 8 единиц техники", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, российские оккупационные войска ночью в четверг, 24 апреля, атаковали Киев и область ударными БПЛА типа "Шахед", а также крылатыми ракетами "Калибр" и баллистикой. В Святошинском районе столицы частично разрушен жилой дом.

Во время разборки завалов дома, в который попала российская ракета, достали живого мужчину. Пострадавшего, который около шести часов ждал помощи, оперативно передали врачам.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российских ракетных обстрелов Киева в четверг, 24 апреля, погибли два ребенка. Ими оказались сын и дочь врача Национального института рака.

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