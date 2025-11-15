В больнице Киева умерла женщина, пострадавшая в результате обстрела РФ 14 ноября

В больнице Киева в субботу, 15 ноября, несмотря на усилия врачей умерла пожилая женщина, которая пострадала во время обстрела 14 ноября. Таким образом, террористический обстрел РФ унес жизни 7 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Вечная память жертвам российской агрессии.

Умерла от травм

"Стало известно, что сегодня утром в больнице умерла пожилая женщина, которая пострадала во время обстрела 14 ноября. Таким образом, количество погибших киевлян от рук российских террористов составляет 7 человек. Мои искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Террористическая атака РФ

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в разных районах города, есть десятки раненых.

В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя сутки сотрудники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в многоэтажном доме в Деснянском районе Киева. Всего в атакованном российскими террористами доме удалось спасти 68 человек.

