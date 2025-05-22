Уволили гендиректора Национального заповедника 'Киево-Печерская лавра': в Минкульте назвали причину

Генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко был уволен с занимаемой должности. Отмечается, что это решение является ответом "на слабую позицию" чиновника в вопросе выполнения одного из законов Украины.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий. Уже назначена временная исполняющая обязанности гендиректора.

"Процесс очистки украинских святынь является тем приоритетом, который требует эффективных решений. Тем более что деятельность московских религиозных организаций запрещена законом. Увольнение гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" является ответом на слабую позицию в выполнении этого закона. То, что в Лавре не должно быть московского духа, должно было быть точкой наибольших усилий руководителя заповедника", – говорится в сообщении.

По словам министра, имея содействие со стороны Министерства для передачи храмов ПЦУ, результат года работы руководителя "не является адекватным вызовам национальной безопасности, с которыми сталкивается украинское общество".

"Московские попы осквернили Лавру, сделав ее местом торговли верой и потребительскими товарами. К сожалению, реальных изменений, которые были ожидаемы для освобождения Лавры от предприимчивого духа московской церкви, не произошло. Времени ждать, когда наконец остановится незаконная торговля, незаконная аренда, бесконтрольное пребывание московских монахов и дальнейшее разрушение памятников, у страны нет", – написал Точицкий.

В свою очередь, в пресс-службе Минкульта уточнили, что с 22 мая исполнение обязанностей генерального директора Национального заповедника возложено на заместителя гендиректора по вопросам обеспечения платных услуг заповедника Светлану Котляревскую.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" специалисты начали плановую проверку состояния ближних пещер. Правопорядок во время работы комиссии обеспечивали правоохранители.

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