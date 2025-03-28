На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских: что произошло. Фото и видео
В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" специалисты приступили к плановой проверке состояния ближних пещер. Правопорядок во время работы комиссии обеспечивают правоохранители.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ситуация на месте происшествия спокойная и контролируемая.
"Сегодня, 28 марта, специалисты музейного комплекса приступят к плановой инспекции состояния ближних пещер, расположенных на территории заповедника (Киево-Печерская лавра). Для обеспечения охраны общественного порядка привлечены сотрудники полиции", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что представители духовенства, проживающие на территории Лавры, препятствий в проведении проверки не оказывают.
Кроме того, столичные правоохранители опровергли провокационную информацию в соцсетях о якобы произошедшем силовом захвате территории заповедника.
Добавим, как сообщило "Суспільне", представители заповедника пока не комментируют ситуацию. Людей на территорию Лавры не пускают.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киево-Печерской лавре на одном из храмов частично обрушился крест на куполе. Чтобы осторожно снять его, на место происшествия вызвали спасателей.
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