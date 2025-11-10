Умеренные дожди и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 ноября
В Киевской области во вторник, 11 ноября, облачно, синоптики прогнозируют умеренные дожди. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на сутки 11 ноября по территории Киевской области. Облачно. Умеренные дожди. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 7-12°С; в Киеве ночью и днем 8-10°С тепла", – говорится в сообщении.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утром ожидается мелкий дождь, который днем наберет силу, но ближе к вечеру начнет стихать.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.
Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.
