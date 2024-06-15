Улицы Киева превратились в Венецию из-за сильного ливня: фото и видео

Киев в субботу, 15 июня, после обеда накрыл дождем. В результате непогоды подтопило некоторые улицы города.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Осадки в регионе ожидаются до конца суток.

"Киев заливает дождем, дороги плывут, авто превращаются в лодки, пробки собираются", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ненастья. В частности, местами подтопили дороги и подземные переходы. Местами улицы превратились в озера и реки.

Напомним, в Киеве и Киевской области в субботу, 15 июня, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 12 июня , зафиксировали рекорд суточного количества осадков – 50,1 мм. Это на 25,5 мм больше, чем было в 1891 году для этого дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!