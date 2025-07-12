Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Прокопенко. Фото

На Днепропетровщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Владимир Прокопенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Героя – Прокопенко Владимира Борисовича. Старшего матроса, старшего наводчика самоходного артиллерийского взвода самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского", – говорится в сообщении.

Герой родился в 2001 году – молодой, искренний, мужественный и бесконечно преданный Украине. Его жизненный путь, полный отваги и чести, оборвался 5 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новопавловка Днепропетровской области. Он погиб, получив ранения, несовместимые с жизнью.

Прощание с Воином состоится в субботу 12 июля в 10:00 часов утра на городской площади возле Обуховского центра культуры и досуга.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Михайловка-Рубежовка Киевской области Андрей Давыденко. Герой отдал самое главное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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