Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Николай Щеглунов. Фото
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Николай Щеглунов. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 26 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Белоцерковская громада получила печальную весть: погиб наш земляк – младший сержант Николай Щеглунов (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.
Николай Анатольевич был командиром разведывательного отделения взвода мотопехотного батальона одной из воинских частей. Погиб 26 сентября во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины в районе населенного пункта Гришино Покровского района Донецкой области.
Воин до конца был верен присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.
