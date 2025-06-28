Герой вернулся на щите: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Филиппов. Фото
Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Алексей Филиппов. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 июня.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Фастовская община в скорби. 25 июня 2025 года, защищая Родину на Донецком направлении, погиб житель Фастова Алексей Викторович Филиппов", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 23 июля 1979 года в Фастове. После школы, продолжил обучение в колледже связи, а высшее образование получал в Институте связи. Работал на типографии бригадиром отделения паллетирования, позже – в Электротехнической компании. В мирной жизни Алексей Филиппов любил проводить свободное время на природе, обожал рыбалку и собирать грибы.
20 декабря 2024 Алексей Виктрович был призван в ряды Вооруженных Сил Украины на должность инспектора пограничной службы 2 категории – наводчика второй группы противотанковых ракетных комплексов.
"Погиб Герой 25 июня на Донецком направлении, в результате удара вражеским дроном. В скорби по мужу осталась мать, брат, дети Андрей и Саша. Разделяем с семьей боль потери. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области при исполнении служебных обязанностей погиб военный из Броваров Киевской области Владимир Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 22 июня.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!