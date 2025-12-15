В 'Киев Цифровой' появилась новая транспортная карта: доступна не только жителям столицы. Подробности

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию – льготная транспортная карта. Ею могут пользоваться пассажиры льготных категорий, которые имеют право на бесплатный проезд, из других городов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе разработчика. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"В приложении "Киев Цифровой" появился новый сервис – льготная транспортная карта. С ней пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, смогут пользоваться им, даже если не имеют карточки киевлянина. Также карта пригодится льготным категориям из других городов, чтобы пользоваться столичным общественным транспортом бесплатно", – говорится в сообщении.

Как отметили разработчики приложения, льготная карта создана для пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд, но не оформляли "Карточку киевлянина" или не могут получить ее. Владельцы карточки киевлянина, как и раньше, будут пользоваться ею для валидации проезда.

Если есть пенсионное удостоверение или удостоверение ветерана, льготная карта позволит создавать QR-билеты для бесплатных поездок в наземном общественном транспорте. А люди с инвалидностью I–II группы и ветераны смогут пользоваться ею и в наземном транспорте, и в метро.

Чтобы получить льготную карту в "Киев Цифровой", нужно открыть в приложении раздел "Транспортная карта", затем – "Льготная карта", а уже тогда – "Получить карту". Чтобы подтвердить право на льготу, следует поделиться цифровой копией удостоверения с помощью Дії. После проверки карта появится в приложении.

"Чтобы воспользоваться льготной картой, надо открыть ее в приложении "Киев Цифровой" и нажать "Создать QR-билет". Поднести его к валидатору и дождаться звукового сигнала и зеленого индикатора – это подтверждает успешную валидацию", – добавили в пресс-службе.

Если удостоверение пенсионера или ветерана не отображается в приложении Дія, нужно обратиться в ваше районное управление социальной защиты – там внесут или проконсультируют по обновлению информации о праве на льготу в реестрах. Также для успешной передачи цифрового удостоверения следует иметь последнюю версию приложения Дія и обновленный "Дія.Підпис".

Для быстрого доступа сервис создания билетов можно вынести на главный экран приложения в своем профиле. Цифровая карта будет предоставлять право на льготу только вместе с бумажным удостоверением – во время контроля нужно показать удостоверение вместе с провалидированным QR-билетом для подтверждения льготы.

