Туман и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области в первый день зимы

В Киевской области в воскресенье, 1 декабря, облачно, без осадков в течение суток туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 1 декабря по территории Киевской области. Облачно, без осадков в течение суток туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем ​​от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем ​​1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+1°С…+3°С; Мироновка +1°С…+3°С; Фастов 0°С…+2°С; Яготин 0°С…+2°С; Барышевка 0°С…+2°С; Борисполь 0°С…+2°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. В течение суток 1 декабря туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0 С. Он длился почти 20 дней.

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