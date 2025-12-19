Туман и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 декабря

В Киевской области в субботу, 20 февраля, без осадков, синоптики предупредили о тумане. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 20 декабря на территории Киевщины. Облачно. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью и днем ​​от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем ​​1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевщины и столицы. 20 декабря туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

