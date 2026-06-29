Трудно узнать: в сети показали, как выглядела Голосеевская площадь в Киеве в 1950-х годах. Архивная фотография

Голосеевская площадь в наши дни является важным транспортным узлом Киева. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, как она выглядела в 1950-х годах, когда даже ещё не получила собственного названия.

Видео дня

Архивная фотография была опубликована на странице сообщества "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В наши дни это место выглядит совсем иначе.

Что известно

"Трудно поверить, но на этом фото уже есть Голосеевская площадь. Правда, пока без своего названия, без метро, без гостиницы "Мир" и без привычного для нас потока автомобилей. Начало 1950-х годов", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, тогда это была окраина Киева, где город только начинал формировать новый жилой и транспортный узел. Открытое пространство, несколько домов и совершенно иной ритм жизни. Сегодня здесь ежедневно проходят тысячи людей, работает станция метро "Голосеевская", а окружающее пространство трудно представить без плотной застройки и активного движения.

Голосеевская площадь – площадь в Голосеевском районе города Киева, в местностях Голосеево и Демиевка. Возникла в XIX веке как площадь без названия. Официальное название получила в 1961 году.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды – об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!