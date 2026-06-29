У клиентки Monobank похитили 134 тысячи гривен кредитных средств: банк требует, чтобы она их вернула

В 2026 году финансовое мошенничество становится все более технологичным, быстрым и персонализированным. Злоумышленники реже действуют наугад и чаще адаптируют свои сценарии под конкретного человека. Мошенник знает ваше имя, у него есть ваш номер телефона и он знает, клиентом какого банка вы являетесь. Он звонит вам, представляется сотрудником банка, убеждает передать ему код к вашей карте – а затем крадет кредитные средства.

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И это реальная история, которая произошла с одной из клиенток Monobank, на которую таким образом "повесили" кредит на 134 тыс. грн.

OBOZ.UA выяснил детали этой истории и рассказывает, как именно действовал мошенник и какую позицию занял банк. А также объясняет, на каком этапе все можно было исправить и как не попасть в ловушку аферистов.

ВАЖНО! Этот материал создан, чтобы на конкретном примере показать методы работы мошенников и помочь читателям распознать их в случае потенциального контакта. В то же время стоит помнить: аферисты часто обладают высоким уровнем знаний в сфере психологии и коммуникации, поэтому способны действовать чрезвычайно убедительно и "профессионально". Именно поэтому любые обвинения, оскорбления или насмешки в адрес героини этого материала, которые могут "полететь" в ее сторону после публикации, недопустимы и строго осуждаются. Помните: слепая уверенность в том, что с вами такого никогда не случится, не защищает от мошенников, а наоборот – делает более уязвимыми к манипуляциям. Ведь попасть в ловушку аферистов может каждый без исключения.

Как действовал мошенник

Татьяна Ц. живет в Боярке на Киевщине. Однажды на ее номер поступил звонок с местного номера. В трубке неизвестный мужчина представился сотрудником Monobank, назвал правильные данные Татьяны и сообщил о якобы попытке входа в ее аккаунт приложения с другого телефона в Днепре. При этом для убедительности он не просто озвучил информацию, а назвал конкретную модель телефона, с которого якобы атаковали счет женщины.

Кроме того, отметила она, т.н. "представитель Monobank" спросил, есть ли у неё пластиковая карта банка, потому что если нет, то её нужно оформить – якобы для переноса данных в "безопасное" приложение. Карта у женщины была.

"Он предложил установить новое приложение банка – и перенести туда все мои данные. Якобы для того, чтобы обезопасить счет от мошенников", – рассказала Татьяна в беседе с OBOZ.UA.

Когда же неизвестный узнал, что у женщины есть физическая карта, он отправил ей в мессенджер установочный файл приложения и убедил установить его на телефон. Ведь без этого перенос данных в "безопасное" приложение якобы был невозможен.

После того, как женщина установила приложение, неизвестный попросил ее зайти в него, включить в нём доступ к камере и показать в нее банковскую карту. После чего приказал ввести пароль.

"Тогда он сказал, что пока информация с карты будет переноситься в новое приложение, он будет со мной постоянно на связи. Но при этом я могла не поддерживать разговор активно – наоборот, он "разрешил" заниматься своими делами", – рассказала Татьяна.

Это, очевидно, было крайне важно для "проворачивания" аферы. Ведь несмотря на то, что в определенный момент из-за внешних обстоятельств со стороны женщины связь прервалась, неизвестный снова ей позвонил – но на этот раз уже в мессенджере, где был подписан как "Дмитрий Монобанк".

"Разговор продолжился. И тут смотрю – а с моей кредитной карты списываются деньги. Спрашиваю: а это что? А он: не беспокойтесь, это мы так переводим, мы всё вернём, ведь иначе зачем бы я сидел с вами здесь столько времени", – рассказывает Татьяна.

В конце разговора неизвестный заверил ее, что перенос данных "в целях безопасности" завершен, и попросил удалить приложение. А еще пообещал, что через 15 минут после завершения средства будут возвращены. Однако этого не произошло. А впоследствии Татьяна узнала, что кто-то снимал украденные у нее средства через банкоматы и пытался покупать с помощью её карты различные товары в торговых сетях.

Тем не менее, мошеннику удалось вывести с карты Татьяны 134 тыс. грн кредитных средств. Которые, разумеется, не были ей возвращены.

А позже она заметила, что аккаунт "Дмитрий Монобанк", с которого ей звонил мошенник, стал называться "Приват24 Дмитрий". А затем вообще стал "Приват24 Артем".

"Я понимаю, что это моя вина – я дала ему доступ к карте. Но и он говорил слишком убедительно", – подытоживает Татьяна.

Банк предлагает вернуть ей украденные деньги без процентов

После того как она осознала, что "Дмитрий Монобанк" не вернет ей средства, женщина обратилась в сам Monobank. Там же ситуацию зафиксировали и сказали ждать решения.

"Но я не понимаю, почему они не заметили, что у меня происходит такое списание? Почему-то не зафиксировали? Хотя бы позвонили бы мне – чтобы спросить, действительно ли это я "снимаю" такую сумму", – отметила жертва мошенника.

Также она обратилась в полицию, где возбудили соответствующее дело. Впоследствии с Татьяной связались уже настоящие представители Monobank и сообщили, что:

предоставляют ей возможность в течение 3-х месяцев вернуть кредит без процентов ;

; если она в это время не уложится, то проценты начнут начисляться.

"А еще сказали, что если я предоставлю им документ из полиции, подтверждающий ход расследования по делу, то, возможно, предоставят какую-то отсрочку. Но это не факт. Да и на возврате денег они всё равно настаивают", – рассказала женщина.

Отказ от комментариев

Мы же со своей стороны обратились в Monobank с просьбой прокомментировать ситуацию. В частности, спрашивали:

В каких случаях банк может выявить подозрительные операции и приостановить их, и почему в данном случае такие операции не были выявлены?

Какие варианты есть у клиентов в случае, если они не успевают вернуть долг?

Бывают ли случаи, когда банк может оспорить мошеннические операции, отменить их и вернуть средства?

Если в ходе расследования конкретного случая мошенничества банк обнаружит, что деньги были утрачены из-за небрежности его сотрудников, будут ли клиенту возвращены средства?

Впрочем, в банке нам отказались отвечать.

"Спасибо за запрос, но комментировать не будем", – ответили там.

Мошенник "сидит в тюрьме" и просит прощения

Сам же мошенник, подчеркнула потерпевшая, похоже, узнал о её обращении в банк. Ведь со временем "Приват24 Артем" снова вышел на связь – и пытался узнать:

что сказали женщине в банке;

подала ли она заявление в полицию.

Более того. По словам Татьяны, мошенник даже признал, что он мошенник. И начал извиняться.

"Писал, что он не хотел этого делать. Что якобы сидит в тюрьме – а начальник заставляет им этим заниматься. Пишет: извините", – рассказала Татьяна.

Как не отдать мошенникам свои деньги

А были ли у Татьяны шансы не стать жертвой мошенников? На самом деле, да.

"Первая ошибка, с которой все и началось: mono не звонит. Mono общается с клиентом через push-уведомления в своем мобильном приложении", – рассказала руководительница EMA Academy и Школы кибербезопасности Ассоциации "ЕМА" Раиса Федоровская, которую мы попросили разобрать описанную историю.

Она отмечает: если вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками банка и убедительно начинают рассказывать о выявленных проблемах, следует положить трубку и самостоятельно обратиться в банк. Сделать это можно через:

его приложение;

телефоны, указанные на сайте учреждения.

"Не доверяйте звонкам от "службы безопасности банка". Даже если собеседник знает ваше имя, звонит с номера, похожего на номер банка, сообщает о реальных операциях по карте. Положите трубку и самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты", – подчеркнула эксперт.

Следующей ошибкой, по ее словам, стала установка приложения, присланного в мессенджере. Здесь, как подчеркивается, стоит помнить: банки никогда не просят клиентов устанавливать какие-либо программы.

"Правило: никогда не устанавливайте APK-файлы, полученные через мессенджеры. Банки, благотворительные фонды, государственные органы и платежные сервисы не отправляют приложения через Telegram, Viber или WhatsApp. Если вам присылают файл с расширением .apk и просят его установить для получения помощи, защиты счета, проверки личности, подтверждения операции и т.п. – это признак мошенничества", – акцентировала эксперт.

Кроме того, подчеркнула она, если для установки приложения вам предлагают сначала перейти по присланной ссылке – ни в коем случае нельзя этого делать. Вместо этого следует узнать его название, самостоятельно найти это приложение в Google Play или App Store и проверить, действительно ли оно опубликовано официальным разработчиком.

"Перед установкой обязательно проверяйте название разработчика, количество скачиваний, рейтинг и отзывы пользователей, уделяя особое внимание негативным отзывам. Это поможет выявить вредоносные и потенциально опасные приложения. И никогда не предоставляйте права Device Admin или Accessibility незнакомым приложениям", – призвала Федоровская.

Также, подчеркнула она, банки никогда не просят своих клиентов включать демонстрацию экрана смартфона. Поэтому делать это по требованию или просьбе посторонних лиц запрещено – поскольку таким образом мошенники получают доступ к информации, с помощью которой смогут либо украсть ваши деньги, либо нанести ущерб любым другим способом. В частности, они будут видеть:

SMS-коды;

push-уведомления банка;

реквизиты счетов;

остаток средств;

PIN-код, если он отображается в приложении;

процесс настройки онлайн-банкинга и т. д.

Следующей ошибкой, по словам Федоровской, стала демонстрация потерпевшей карты "представителю банка". А также ввод своего кода.

"Никому не сообщайте PIN-код карты. Сотрудники банков никогда его не спрашивают", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, отметила она, нельзя прикладывать платежную карту к NFC-считывателю смартфона по указанию незнакомцев. А если во время телефонного разговора или переписки в мессенджере вас под разными предлогами просят это сделать, "немедленно прекратите разговор".

Да и в целом, подчеркнула Федоровская, "не нужно вводить ПИН-код своей карты где попало". Ни в новых загруженных приложениях, ни на сайтах верификации карт, ни при подписании "петиций" и т.п.

"Никогда не проходите идентификацию под диктовку. Не следует во время телефонного разговора открывать банковское приложение, открывать Дія, сканировать паспорт/ID-карту/платежную карту через NFC, активировать Дія.Підпис / подписывать документы через Дія.Підпис. Если кто-то дает инструкции во время этих действий – процедуру следует немедленно прекратить", – подчеркнула она.

Еще один "звоночек" прозвучал, когда мошенник попросил Татьяну удалить приложение, которое он же и убедил ее установить. Как отметила Федоровская, это – характерный признак мошеннической схемы.

И, конечно же, нужно обязательно следить за тем, кто пытается получить доступ к вашей кредитной истории. Например, если в приложении Дія вы видите такой запрос от организации, в которую вы не подавали заявку на кредит, немедленно позвоните в эту организацию и сообщите о возможной попытке мошеннического оформления кредита на ваше имя.

"Включите функцию FREEZE в сервисе "Статус Контроль" (УБКИ) – это запретит кредиторам проверять вашу кредитную историю (услуга платная). Рекомендуется сделать это, когда уже начался поток оформления кредитов на ваше имя, при потере паспорта, во время длительного выезда за границу", – резюмировала Федоровская.