30-летие Конституции Украины – это повод не только вспомнить обстоятельства её принятия, но и задуматься о значении этого события для нашего государства. Ведь Конституция стала не просто правовым актом. Она закрепила фундаментальные ценности независимой Украины, определила принципы организации власти и создала основу для развития демократического, правового и социального государства.

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Для меня принятие Конституции Украины – это не только важный государственный акт. Это один из самых эмоциональных моментов становления независимой Украины. Молодое государство, которое всего несколько лет назад восстановило свою независимость, обретало собственный фундамент. Ведь Конституция – это не просто юридический документ. Это аттестат политической зрелости общества.

Именно поэтому во многих демократических странах принятие Конституции рассматривают как момент завершения формирования государственности.

Когда общество получает Конституцию, территория превращается в государство – правовое, демократическое, социальное. А население превращается в народ, осознающий свое политическое единство и ответственность за будущее страны.

Одним из самых сложных моментов при подготовке Конституции стало принятие её Преамбулы.

Казалось бы, речь идет лишь о нескольких вступительных предложениях. Но именно вокруг них развернулись одни из самых острых дискуссий.

Депутаты долго не могли прийти к общему мнению относительно того, от чьего имени должна быть принята Конституция Украины. За этим спором стояли разные политические подходы к пониманию государства, источников власти и роли украинского народа.

Именно тогда Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз предложил формулу, которая в конечном итоге объединила зал и осталась в тексте Конституции по сей день:

"Осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущими, нынешними и будущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины, Верховная Рада Украины от имени украинского народа – граждан Украины всех национальностей – принимает эту Конституцию".

Спустя много лет один из участников конституционного процесса, народный депутат и юрист Виктор Мусияка вспоминал, что именно работа над Преамбулой была одним из самых сложных моментов подготовки Основного Закона.

И это не случайно. Преамбула – это не юридическая техника. Это ответ на вопрос: кто мы, откуда берет начало украинская государственность и ради чего создается государство. Не менее важно, что авторы Конституции заложили в ее основу ценности, которые остаются актуальными и сегодня.

Статья 1 определила Украину как суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство.

Статья 3 провозгласила человека, его жизнь и здоровье, честь, достоинство и безопасность высшей социальной ценностью.

Статья 5 закрепила принцип народного суверенитета, согласно которому единственным источником власти в Украине является народ.

Спустя тридцать лет можно по-разному оценивать деятельность политиков, правительств или парламентов. Можно обсуждать необходимость модернизации отдельных положений Конституции. Но одно остается неоспоримым – Конституция Украины стала документом, который окончательно закрепил украинскую государственность и создал правовую основу для развития независимой Украины.

Она рождалась в ходе сложных политических дискуссий, но её авторы мыслили категориями будущего. Именно поэтому сегодня, отмечая 30-летие Конституции, важно вспоминать не только текст Основного Закона, но и тот государственный подход, который позволил его принять.

Не менее важно помнить и другое. Конституция создавалась не для власти. Она создавалась для народа и одновременно как механизм ограничения власти. Именно поэтому авторы Основного Закона закрепили принцип, согласно которому единственным источником власти в Украине является народ.

За годы независимости мы неоднократно убеждались, что сила Конституции заключается не только в её нормах. Она заключается в способности общества требовать их соблюдения, а власти – действовать в рамках установленных правил.

К сожалению, украинская политическая практика не всегда двигалась именно по этому пути. В разные периоды истории мы становились свидетелями того, как политическая целесообразность пыталась подменить конституционные принципы, а временные интересы власти – долгосрочные интересы государства. В сложных политических ситуациях украинские политики нередко пытались менять правила вместо того, чтобы неукоснительно их соблюдать.

Однако главный урок Конституции 1996 года заключается в другом. Государство сильное не тогда, когда власть получает всё больше полномочий. Государство сильное тогда, когда народ остаётся источником власти, а сама власть осознаёт пределы своей ответственности перед обществом, собственной совестью и будущими поколениями.

Возможно, именно в этом сегодня заключается важнейший смысл тех слов, которые были заложены авторами Преамбулы – об ответственности перед нынешним и будущими поколениями. Ведь Конституция – это не только документ о власти. Это документ о доверии между государством и народом.

И именно от того, насколько власти будут уважать собственные конституционные ограничения, а общество – свои права и ответственность, во многом будет зависеть будущее Украины.