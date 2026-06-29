Для водителей в Украине готовят новые штрафы: за что планируют наказывать на 17 тыс. грн

В Украине инициировано ужесточение контроля за использованием транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. Это означает, что водителям переоборудованных автомобилей и мотоциклов могут грозить новые штрафы в размере до 17 тыс. грн.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"), возглавляющий группу парламентариев-авторов предложения. Они уже внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект №15358.

"Это уже не просто вопрос комфорта. Во время войны такие звуки часто похожи на гул дронов. Гражданские лица и дети пугаются, у ветеранов могут возникать триггеры ПТСР, а ПВО и полиция отвлекаются от реальных угроз. Я уже не говорю о том, что ночью спать с открытым окном почти невозможно тем, кто живет рядом с крупными улицами", — пояснил Железняк необходимость новой нормы.

Что предлагается

Проект закона предусматривает введение отдельной административной ответственности за превышение допустимого уровня шума для транспортных средств. Размеры штрафов в зависимости от условий эксплуатации:

Первое нарушение Повторное нарушение Мирное время 500 НМДГ (8 500 грн) 1 000 НМДГ (17 000 грн) Военное положение 1 000 НМДГ (17 000 грн) 2 000 НМДГ (34 000 грн) + лишение прав на 3–6 месяцев

Ключевые положения законопроекта:

Четкие нормы допустимого уровня шума будут разработаны и утверждены Министерством здравоохранения совместно с МВД.

будут разработаны и утверждены Министерством здравоохранения совместно с МВД. Для ночного времени (с 22:00 до 08:00) будут установлены отдельные, более жесткие шумовые ограничения .

. Использование шумного или переоборудованного транспорта будет разрешено исключительно за пределами населенных пунктов или на специализированных гоночных трассах.

Стоит отметить, что в августе 2023 года уже пытались принять подобную инициативу, но тогда окончательные изменения в законодательство не были приняты. Новый документ основан на прецеденте полного запрета использования пиротехнических средств (фейерверков) во время войны.

Также OBOZ.UA сообщал о новых правилах для украинских водителей — в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих автомобилей и обновлены тарифы на парковку. Обновления вступили в силу с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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