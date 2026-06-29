Украинцев обманывают в супермаркетах: как сохранить деньги

Украинцы могут столкнуться с обвешиванием супермаркетах и других торговых заведениях. Т.е. когда фактический вес товара меньше заявленного на ценнике или в чеке, что приводит к переплате. Однако это является нарушением прав потребителя. А потому покупатели могут жаловаться на такие заведения.

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Об этом сообщили эксперты "Защиты прав потребителей". Они отметили: для обвешивания торговые заведения используют непрошедшие поверку весы.

"Покупая товар, подлежащий взвешиванию, обращайте внимание, имеют ли средства измерительной техники поверочное клеймо. Если нет, то покупатель имеет право требовать у продавца документы, подтверждающие прохождение средствами измерения периодической поверки", – рассказали специалисты.

Куда стоит жаловаться

В случае же обнаружения нарушения со стороны торгового заведения украинцам советуют обращаться с жалобой к компетентным органам. Ими являются:

Госпродпотребслужба.

Суд.

Что делать, если обманывают на рынке

Вместе с тем, отмечается, если продукция реализуется на рынке, покупатель имеет право обратиться к администрации и требовать предоставления весов или других средств для проверки количества. Ведь правила торговли прямо обязывают рыночную администрацию обеспечивать продавцов необходимой измерительной техникой.

"Если вам не подтвердили исправность измерительного прибора, вы можете обратиться в соответствующие органы. Так как ваши права потребителя нарушены", – резюмировали специалисты.

Супермаркеты обманывают украинцев с обменом товаров

В свою очередь, в Госпродпотребслужбе сообщили, что украинские супермаркеты, магазины и другие торговые заведения обязаны производить обмен непродовольственных товаров, проданных по акции. Однако только если товар находится в надлежащем состоянии. Отказ от этого является нарушением законодательства. Там отметили:

товар можно обменять в течение 14 дней, не считая дня покупки;

если продавец установил более длительный срок, обмен можно проводить в течение всего этого времени.

Обмен товара производится, если он не использовался, а кроме того, сохранены:

его товарный вид.

потребительские свойства.

пломбы.

ярлыки.

расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты – прежде всего, больших номиналов. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

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