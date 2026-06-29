Что общего между изменением климата, Эль-Ниньо и вступлением Украины в ЕС?

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Ответ очень прост – сельское хозяйство, аграрный сектор, производство продуктов питания – называйте как хотите. Сформулируем три тезиса и два вывода.

Тезисы

1. Ужасная жара, которая сейчас царит в Европе, в других местах планеты приводит к засухе или, наоборот, к непрекращающимся дождям. Периодичность подобных климатических аномалий связывают с Эль-Ниньо – перегревом океанов, что приводит к серьезным проблемам в аграрном секторе многих стран, но особенно – Юго-Восточной Азии, где проживает большая часть человечества. Десять лет назад такой же феномен нанёс сокрушительный ущерб аграрному сектору Индии, Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Индонезии. Для 4,7 млрд человек, проживающих в этой части мира, приоритетом номер один является обеспечение продовольствием. Перегрев океанов в первую очередь влияет именно на Юго-Восточную Азию, поскольку она полностью расположена на побережьях океанов.

2. В Украине, которая не расположена вблизи океанов, есть не только фантастические черноземы, но и по-прежнему достаточно воды для мощного производства сельскохозяйственной продукции. Это тот сектор, который должен был бы превратить Украину в нужную, успешную и процветающую страну, но при условии, что мы умели бы не только производить, но и перерабатывать сельскохозяйственную продукцию в промышленных масштабах, хранить её в течение года и обеспечивать стабильные поставки на любое расстояние. Изменения климата сказываются и у нас, но это совсем не те масштабы, которые наблюдаются в Азии. Сейчас мы гордимся тем, что резко увеличили поставки кукурузы в Турцию. Знаете, что происходит дальше? В Турции из неё делают кукурузную муку, которую с маркировкой "Сделано в Турции" отправляют на весь Ближний Восток. Что мешает производить такую муку в Украине, я пытаюсь понять уже лет 15, со времени своей работы послом в Турции. Были написаны тонны писем – без какого-либо результата. Между прочим, то же самое происходит с нашим маслом. Её танкерами везут в Турцию, где просто разливают в бутылки, которые экспортируют с добавленной стоимостью. Мы до сих пор не построили достаточно хранилищ, которые позволяли бы хранить картофель, яблоки, другие овощи и фрукты вне сезона, когда они созревают, а японская компания Маэкава, которая на этом специализируется, уже сколько лет предлагает свои услуги по строительству хранилищ.

3. Все были безумно рады началу переговоров о вступлении в ЕС. Но на самом деле мало кто представляет, что нас ждет, когда дело дойдет до кластера в сфере сельского хозяйства. Спросите латвийских рыбаков, которых заставили вывести из эксплуатации часть рыболовного флота и ввели квоты на поставку рыбы, потому что в ЕС не нужны шпроты в масле. А мы – аграрный монстр. Нас ждет много сюрпризов, когда поляки, французы, испанцы и другие будут выдвигать требования по ограничению нашего аграрного производства, вводить квоты и требовать соблюдения стандартов, которым будет крайне трудно соответствовать.

Выводы

1. Пока ещё есть время, нужно немедленно приступить к реализации программы строительства долгосрочных хранилищ аграрной продукции, как сезонной, так и переработанной. Приоритетным направлением должна стать, наконец, переработка сырья в конечные продукты. Необходимы программы поощрения инвестиций в эти сферы. Очень скоро цены на продукты питания будут расти, потому что есть все хотят, а есть будет нечего. Это стратегический вопрос для всего человечества.

2. Юго-Восточная и Восточная Азия должны стать приоритетом сотрудничества в аграрном секторе. В обмен на инвестиции из Азии, которые должны направляться на строительство мощностей по производству удобрений, закупку оборудования для интенсивного аграрного производства и внедрение биотехнологий, которые мы утратили вместе с аграрной наукой, мы должны предложить совместное производство качественных продуктов питания для собственных нужд, для нужд стран Юго-Восточной и Восточной Азии, для стран МЕНА. Помимо прочих преимуществ, в Азии есть мощный флот, который сможет перевозить продукцию на мировые рынки. Мы выращиваем, храним, перерабатываем, а они берут на себя логистику.

Если нашим основным рынком станет Азия, гораздо проще будет договариваться с ЕС, который сегодня является нашим основным рынком. Об этом можно долго писать, ведь труднее всего доказывать очевидное, но я думаю, идея понятна. Если необходимые шаги не сделаем мы, это сделают та самая Россия, Казахстан, я уже не говорю о Канаде и США.

Время ушло.