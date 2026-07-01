Трудно узнать: в сети показали, как выглядел Майдан Независимости в Киеве в 1900-х годах. Архивные фото

Майдан Незалежности является неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям начала 1900-х годов мы можем увидеть, что раньше на том месте, где сегодня расположен стеклянный купол торгового центра, находился небольшой сквер с фонтаном.

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Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"1900-е годы. Сквер на Думской площади (нынешний Майдан)", — говорится в сообщении.

На старых фотографиях мы можем увидеть, как более 120 лет назад выглядела главная площадь Украины. Вместо стеклянного купола торгового центра и гранитных плит — сквер с небольшим фонтаном, много зелени и деревьев.

Многоэтажные здания, в частности здание отеля "Казацкий",еще не построены, но уже есть улицы, которые, к счастью, сохранились до наших дней и ведут к Софийской площади и Михайловскому собору.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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